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Kırıkkale'de cezaları kesinleşen 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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Kırıkkale'de cezaları kesinleşen 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası hapis bulunan D.A. ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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