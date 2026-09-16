Kırıkkale'de çeşitli suçlardan işlem yapılan 25 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan yasal işlem başlatılan 555 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Eylül tarihleri arasında halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, asayiş ve narkotik olaylarına karıştıkları tespit edilen ve suça yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 555 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zanlılardan 25'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çalışmalarda, 18 bin 289 araç ve 11 bin 310 kişi sorgulanırken, 5 bin 776 ticari araç ile 4 bin 267 yük nakli yapan araç denetlendi.

Aralarında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilenlerin de bulunduğu 337 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 202 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA