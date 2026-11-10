Kırıkkale'de çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar oluştu

Kırıkkale'de çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi 469. Sokak'ta müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Kırıkkale'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çalılıöz Mahallesi 469. Sokak'ta müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA