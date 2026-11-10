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Kırıkkale'de çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar oluştu

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Kırıkkale'de çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar oluştu
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Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi 469. Sokak'ta müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Kırıkkale'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çalılıöz Mahallesi 469. Sokak'ta müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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