Haberler

Kırıkkale'de çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çapa motorunun altında kalan 63 yaşındaki kadın, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.A. (63) 9 Haziran'da Karşıyaka Mahallesi'ndeki bahçesinde çapa motoruyla çalıştığı sırada, eşi S.A. (69) sağ ayağını kaptırdığı motorun altında kaldı.

Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan kadın, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadının cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karakeçili Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA / Eyüp Avan
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akılalmaz olay! 20 yıl aradıkları kardeşlerinin öldüğünü mahkemede öğrendiler

20 yıllık gizem! Ölüm kaydı yok, mezar yeri yok, haber veren yok
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler

Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasıyla ilgili yeni görüntüler
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalı pahalıya patladı

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

Partiden attığı isme "Pardon" dedi! Görevine devam edecek