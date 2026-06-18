Kırıkkale'de çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çapa motorunun altında kalan 63 yaşındaki kadın, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, H.A. (63) 9 Haziran'da Karşıyaka Mahallesi'ndeki bahçesinde çapa motoruyla çalıştığı sırada, eşi S.A. (69) sağ ayağını kaptırdığı motorun altında kaldı.
Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan kadın, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kadının cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karakeçili Mezarlığı'nda defnedilecek.
Kaynak: AA / Eyüp Avan