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Kırıkkale'de Çakmak Gazı Tüpü Patladı, 3 Yaralı

Kırıkkale'de Çakmak Gazı Tüpü Patladı, 3 Yaralı
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Kırıkkale'de bir otomobilde meydana gelen çakmak gazı tüpü patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarı içerisinde park halindeki 71 ADJ 738 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamada zarar gören otomobildeki G.A, T.T. ve K.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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