Kırıkkale'de Buzdolabında Bulunan Cesetle İlgili Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Kırıkkale'de Buzdolabında Bulunan Cesetle İlgili Şüpheliler Serbest Bırakıldı
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Kırıkkale'de bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Cesedin 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Kırıkkale'de bir apartman dairesinde buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 3 katlı apartmandaki bir dairede buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan S.V, S.V, H.V. ile K.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cenazesi, Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

Olay

Dün Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.

Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cesedin, 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili ölen kiracı M.V'nin kocası S.V, kızı S.V, oğlu H.V. ile yeğeni K.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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