Haberler

Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 genç tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 genç tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Şehitler Parkı'nda B.S. (18) ve Ö.İ. (16) ile E.A.A. (16) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.A.A. ve Ö.İ. bıçakla yaralandı, B.S. ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Alışveriş merkezine dalan saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Elinde bıçakla avm'ye daldı, önüne gelene saldırdı

Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı

Dehşet evi! Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
'Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence' iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı

"Cezaevinde işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Montella için ülkesinden flaş iddia: ''Felaket'' denilerek duyuruldu

Montella için ülkesinden flaş iddia
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Başları tehlikede: 4 milli futbolcunun isminin baş harflerini verdi