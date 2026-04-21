Kırıkkale'de garajda belediye çalışanını öldüren zanlı, gizlendiği metruk binada yakalandı

Kırıkkale'de garajda belediye çalışanını öldüren zanlı, gizlendiği metruk binada yakalandı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir belediye çalışanının tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, cinayet şüphelisi saklandığı metruk bir binada yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada birden fazla silah ele geçirildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, garajda tüfekle belediye çalışanını öldüren şüpheli, saklandığı metruk binada gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi ve çevik kuvvet polisleri ile Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün işlenen cinayetin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İlçe giriş ve çıkışlarında denetim yapan ekipler, termal dronla da ilçe içesinde arama gerçekleştirdi.

Şüpheli İ.A, yapılan çalışmalarda evine yakın bir metruk binada yakalandı.

Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 tüfek ve havalı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İddiaya göre, dün belediyeye ait garajda İ.A, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş etmiş, Karakeçili İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Yazıcı, kurtarılamamıştı.

Yazıcı'nın Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
