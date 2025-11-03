Haberler

Kırıkkale'de Belediye Başkanının Öldürülmesi Davası Devam Ediyor

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve koruma Mikayil Çelikkol'un öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi. Sanık E.Ç.Ş. tahliye talebinde bulundu, ancak mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını tabancayla öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları, maktul Belediye Başkanı Şen ve koruma Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı.

Sanık E.Ç.Ş. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Mikayil Çelikkol'un kardeşi Polat Çelikol'un dinlendiği duruşmada, cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Şen'in akrabası E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

