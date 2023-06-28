Kırıkkale'de Bayram Namazı Nur Camisi'nde Kılındı

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazını Nur Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi. Cami avlusunda devam eden programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.