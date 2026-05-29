Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. 43 ilin bağlantı noktası olan kentte, özellikle Ankara ve Samsun yönünde yoğunluk yaşanırken, bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.