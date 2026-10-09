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Kırıkkale'de barajda yaklaşık 200 metrelik hayalet ağ sudan çıkarıldı

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Kırıkkale'de barajda yaklaşık 200 metrelik hayalet ağ sudan çıkarıldı
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Kırıkkale'de Kapulukaya Barajı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine denetim yaptı, yaklaşık 200 metrelik hayalet ağ sudan çıkarıldı. Açıklamaya göre bu ağlar kontrolsüz avlanmaya devam ederek balıklara ve diğer su canlılarına zarar veriyor.

Kırıkkale'de Kapulukaya Barajı'nda yaklaşık 200 metre uzunluğunda hayalet ağ toplandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kızılırmak üzerinde bulunan Kapulukaya Barajı'nda denetim gerçekleştirdi.

Irmakta yapılan incelemede, yaklaşık 200 metre uzunluğunda hayalet ağ sudan çıkartıldı.

Açıklamada, suda bırakılan hayalet ağların, kontrolsüz şekilde avlanmaya devam ettiği ve balıkların yanı sıra diğer su canlılarının da zarar görmesine yol açtığı belirtildi.

Kaynak: AA
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