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Kırıkkale'de Altyapı Çalışmaları Sürüyor: 10 Sokakta İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Yenileniyor

Kırıkkale'de Altyapı Çalışmaları Sürüyor: 10 Sokakta İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Yenileniyor
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Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde altyapı çalışmaları kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde sık sık arıza veren 10 ayrı sokaktaki içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatlarını yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokaklarda kaldırım ve sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Kırıkkale'de yerleşim yerlerinde sık sık arıza veren içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatları yenileniyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yaylacık Mahallesi'nde sık sık arıza oluşan 10 ayrı sokaktaki, içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatları yenileri ile değiştiriliyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokaklarda kaldırım ve sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Kaynak: AA
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