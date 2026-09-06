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Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

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Kırıkkale'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 3'ü kavgayı ayırmaya çalışan olmak üzere 4 kişi bıçakla yaralandı.

Kırıkkale'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 3'ü kavgayı ayırmaya çalışan olmak üzere 4 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle 77. Sokak'taki Toptancı Hali'nde Yasin B. (29) ile Yunus B. (37) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Yasin B, Yunus B. ile kavgayı ayırmaya çalışan Taner Ö. (40), Erol B. (53) ve Ömer Faruk B'yi (29) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli Yasin B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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