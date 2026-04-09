Gelinini ve onun kız kardeşini öldüren sanık: Tek suçum baba olmak

KIRIKKALE'de oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ile gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'i avukatlık bürosunda tabancayla öldüren tutuklu sanık Yaşar Ereli, yargılandığı davada, "Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi. Tek suçum baba olmak" dedi.

Olay, 5 Aralık 2025'te Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlık ofisinde meydana geldi. Yaşar Ereli, yaşanan kavgada, tabanca ile gelini Eser Ereli ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti. Ereli ve Geçer kardeşler hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Yaşar Ereli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, Yaşar Ereli'nin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış hapsi istenen iddianame, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ereli ile taraf avukatları katıldı. Sanık Yaşar Ereli savunmasında, oğlu ile gelini arasındaki boşanma meselesini olaydan 2 gün önce öğrendiğini söyledi. Olay günü, avukatının yanına giderek karşı tarafın avukatıyla görüşmek istediğini belirten Ereli, "Gittiğimizde gelinim ve torunum oradaydı. Karşı tarafın isteklerini kabul etmedim. Talep ettikleri eve eş değer başka bir daire vermek istedim. 'Nafakayı da mahkeme karar versin' dedim. Sonra bana hakaret ettiler, kendimi parçalayacak duruma geldim. Ardından kendimi kaybettim ve geline ateş ettim. Avukat hanımdan da ambulansa haber vermesini istedim. Daha sonra başka bir odada bulunan gelinin kız kardeşi üzerime doğru gelince ona da ateş ettim. Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi. Tek suçum baba olmak. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Yaşar Ereli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

