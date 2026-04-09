Gelinini ve onun kız kardeşini öldüren sanık: Tek suçum baba olmak

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki gelini ve kız kardeşini avukatlık bürosunda öldüren Yaşar Ereli, mahkemede kendini kaybettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Olay sonrası tutuklanan Ereli'nin duruşması ertelendi.

KIRIKKALE'de oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ile gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'i avukatlık bürosunda tabancayla öldüren tutuklu sanık Yaşar Ereli, yargılandığı davada, "Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi. Tek suçum baba olmak" dedi.

Olay, 5 Aralık 2025'te Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlık ofisinde meydana geldi. Yaşar Ereli, yaşanan kavgada, tabanca ile gelini Eser Ereli ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti. Ereli ve Geçer kardeşler hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Yaşar Ereli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, Yaşar Ereli'nin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış hapsi istenen iddianame, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ereli ile taraf avukatları katıldı. Sanık Yaşar Ereli savunmasında, oğlu ile gelini arasındaki boşanma meselesini olaydan 2 gün önce öğrendiğini söyledi. Olay günü, avukatının yanına giderek karşı tarafın avukatıyla görüşmek istediğini belirten Ereli, "Gittiğimizde gelinim ve torunum oradaydı. Karşı tarafın isteklerini kabul etmedim. Talep ettikleri eve eş değer başka bir daire vermek istedim. 'Nafakayı da mahkeme karar versin' dedim. Sonra bana hakaret ettiler, kendimi parçalayacak duruma geldim. Ardından kendimi kaybettim ve geline ateş ettim. Avukat hanımdan da ambulansa haber vermesini istedim. Daha sonra başka bir odada bulunan gelinin kız kardeşi üzerime doğru gelince ona da ateş ettim. Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi. Tek suçum baba olmak. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Yaşar Ereli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor