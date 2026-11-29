Kırıkkale'de 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kırıkkale'de müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. Valiliğe göre hükümlü, İl Jandarma Komutanlığının Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. (72) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA