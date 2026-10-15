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Kırıkkale'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y.Ö. (35) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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