Kırıkkale’de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

KIRIKKALE'de otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Mahallesi yakınında meydana geldi. E.Ö. (60) yönetimindeki 06 FZU 899 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı şeride geçerek, B.A.'nın (35) kullandığı 06 FYG 748 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Arkadan gelen A.Ö.A. (37) idaresindeki 05 ADN 299 plakalı otomobil ve M.A.Ş. (43) kontrolündeki 06 FR 8819 plakalı otomobil de peş peşe çarpıştı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada Ş.A. (35), Ç.A.(2) ve G.A. (4) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı