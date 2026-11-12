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Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

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Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
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Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş. (61) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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