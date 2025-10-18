Haberler

Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari, jandarma ve emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez, Balışeyh ve Yahşihan ilçelerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, "kasten öldürme" suçundan 50 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. (45), "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 11 yıl 21 ay hapis cezası olan N.M.Ç. (42) ile "hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.G. (26) yakalandı.

Hükümlülerin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
