Kırıkkale'de iki firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakaladı. H.İ. (50), 'yağma' suçundan 14 yıl, U.D. (44) ise 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu. Operasyon sonucu yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "yağma" suçundan toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ. (50) ile "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.D. (44) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA