Kırıkkale'de 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten jandarma ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ç. (65) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA