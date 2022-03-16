Kırıkkale Belediyesinden "Yaşayan Miras" Kursu İlgi Görüyor

KIRIKKALE (Bültenler) - Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Türk İslam Sanatı içinde her zaman müstesna yere sahip olan cini sanatını kursiyerlerimiz aracılığı ile yaşatıyoruz. Burada kursiyerlerimiz hem meslek ediniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor" dedi.

KÜLTÜREL MİRASI YAŞATILIYOR

Kırıkkale Belediyesinin mahallelere kazandırdığı Mahalle Konakları bir birinden farklı kurslar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Mahalle konaklarında açılan kurslarda kadınlar hem kendilerini geliştiriyor, hem meslek ediniyor, hem de bu kurslarda öğrenerek ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Son olarak ta Türk İslam Sanatı içerisinde ayrı bir yeri olan çini sanatı farklı teknikler kullanılarak Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konaklarında açılan kurslarda hayat bulmaya devam ediyor. Çini sanatını korumak için Mahalle konaklarında kurslar açıldı. Kültürel mirası yaşata bilmek ve nesillere aktarılmasını sağlamak için Kırıkkale Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı kurslarda eğitim veren usta öğreticiler tarafından, kursiyerlere çini öğretiliyor.

SAYGILI: " AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR"

Mahalle konaklarının geldiği aşamaları değerlendiren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, onlarca ev hanımının katılımı ile düzenlenen kurslarda bayanların hem kendilerini geliştirdiğini, hem de bu kurslarda öğrenerek hayata geçirdikleri ürünleri satışa sunmak suretiyle aile ekonomilerine katkı sağladıklarını vurguladı. Başkan Saygılı kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek "kurslarımız hanımlarımızı sosyal hayatın içine çekmenin yanı sıra aile ekonomilerine de katkı sağladıklarına şait oluyoruz. Son olarak düzenlediğimiz çini kursu ile de çini sanatını yaşatıyoruz. Mahalle konaklarımızda açtığımız geleneksel ve modern tekniklerin öğretildiği çini kursumuzda bin yılı aşkın bir geçmişi olan çini sanatının tekniği öğretiliyor. Türk el sanatlarını yaşatmak için bu tür kurslarımız devam edecek." dedi.

GELENEKSEL VE MODERN BOYAMA YÖNTEMİ

Mahalle konaklarında düzenlenen kurslar ile ilgili bilgi veren çini öğreticileri " Mahalleli ev hanımlarımız büyük ilgi gösteriyor. Geleneksel ve modern boyama yöntemlerinin öğretildiği kursumuzda, şu an sıraltı denilen tekniği çalışıyoruz. Bu teknikte pişmiş toprak üzerine ince bir astar çekilerek onun üzerine süsleme yapılıyor. Kursiyerlerimize önce geleneksel boyamayı öğretiyor, daha sonra modern boyamayı yapıyoruz. Farklı kültürlerle çalışmak kursumuza zenginlik katıyor; farklı ürünler ortaya koyabiliyoruz." İfadelerini kullandılar. Kurslara katılan bayanlar ise "Bu kusrlarda kendimizi geliştiriyoruz. mutfakta kullanılacak malzemeler de yapabiliyoruz. Duvar süsleri, kahve ve çay takımları, su kapları, vazolar, tabak gibi pek çok çeşidi kursumuzda kendimiz üretiyoruz. Bize destek veren başta Belediye Başkanımız Mehmet Sagılı olmak üzere emeği geçen herkese kursiyerlerimiz adına teşekkür ediyoruz" dediler.

Bültenler / Güncel