Kırıkkale Belediyesi TOKİ 1. etap 2. kısımda yol yenilemesini tamamladı

Kırıkkale Belediyesi TOKİ 1. etap 2. kısımda yol yenilemesini tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale Belediyesi, Yeni Mahalle TOKİ 1. etap 2. kısımda başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Yıpranan kilit parke taşları sökülüp yenilenen zemine sıcak asfalt serildi; Belediye Başkanı Ahmet Önal bölgede inceleme yapıp vatandaşların taleplerini dinledi.
Kırıkkale Belediyesi, kentte başlattığı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle TOKİ 1. etap 2. kısımda başlatılan yol yenileme çalışmaları tamamlandı.
Bu kapsamda, yıpranan kilit parke taşları sökülüp zeminin yenilenmesinin ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
Çalışmaların tamamlandığı bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Ahmet Önal, yetkililerden bilgi aldı.
Önal, inceleme sırasında karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinledi.
Kaynak: AA