Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri parklarda yeşil alan bakımı yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki parklarda yeşil alanlara yönelik çim biçme, budama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla vatandaşların parklarda keyifle zaman geçirebilmesi amaçlanıyor.
Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından parklardaki yeşil alanlarda bakım ve temizleme çalışmaları yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, vatandaşların parklarda keyifle zaman geçirebilmeleri??????? için kent merkezinde bulunan parklardaki yeşil alanlarda çim biçme, budama ve temizlik çalışmaları yapılıyor.
Kaynak: AA