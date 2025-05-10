Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Kırıkkale Belediyesi'nden Anneler Günü'nde Duygusal Sürpriz

Kırıkkale Belediyesi'nden Anneler Günü'nde Duygusal Sürpriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadın personele sürpriz bir etkinlik düzenleyerek duygusal anlar yaşattı. Kadınlar, çocuklarının hazırladığı mesajlarla karşılaştı ve duygusal anlar yaşadı.

Kırıkkale Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadın personele sürpriz yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadın personeller, "ağaçlandırma çalışması" bahanesiyle alana davet edildi.

Kadınlar, alana geldiklerinde meydandaki LED ekranda, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlilerinin çocuklarıyla hazırladığı Anneler Günü mesajıyla karşılaştı.

Ekranda çocuklarının kendileri için söylediği duygusal mesajları izleyen kadınlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu sırada meydana gelen çocuklar, annelerine çiçek hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Bu kentte her şey bir planla yürür ama sevgiyle güzelleşir. Sizler hem bu belediyenin hem de evlatlarınızın direğisiniz. Biz sadece mesai arkadaşınız değil, sizi anlayan, sizi gören bir aileniziz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.