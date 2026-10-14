Kırıkkale Belediyesi, bozulan kilit parke taşlarında bakım ve onarım yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırıkkale Belediyesi, cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokakların daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla üstyapı çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında bozulan, deforme olan kilit parke taşı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA