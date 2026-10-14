Haberler

Kırıkkale Belediyesi, bozulan kilit parke taşlarında bakım ve onarım yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi, bozulan kilit parke taşlarında bakım ve onarım yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Belediyesi, cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında bozulan ve deforme olan kilit parke taşlarının bakım ve onarımı yapılarak sokakların daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kırıkkale Belediyesi, cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokakların daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla üstyapı çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında bozulan, deforme olan kilit parke taşı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler
Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım