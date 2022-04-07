Kırıkkale Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (Bültenler) - Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonun da Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda ilk olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği 1 yıllık görev süreleri dolan encümen üyelerinin yerine yeniden Encümen Üye Seçimi yapıldı. Gizli oy ile gerçekleştirilen seçim sonucunda encümen üyeliklerine Mehmet Emin Demir, Mehmet Emin Erkoç, Yusuf Baran seçildi.

Toplantıda ayrıca; meclis üyeleri arasından İhtisas Komisyonları üye seçimleri de yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi'nin 2021 Bütçe Yılı Faaliyet Raporlarının da görüşüldüğü toplantı ardından diğer gündem maddelerinin oylanması ile sona erdi.

Bültenler / Güncel