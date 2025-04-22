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Kırıkhan'daki İnşaat Şantiyesindeki Yangın Söndürüldü

Kırıkhan'daki İnşaat Şantiyesindeki Yangın Söndürüldü
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir inşaat şantiyesindeki konteyner depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteyner depoda çıkan yangın söndürüldü.

Alsancak Mahallesi'nde konut inşaat şantiyesinde depo olarak kullanılan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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