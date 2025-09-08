Kırıkhan'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olayda 3 otomobil ve 1 kamyonet çarpıştı. Yardıma gelen ekipler, yaralıları hastanelere kaldırdı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Antakya-Kırıkhan kara yolunun Menderes Mahallesi mevkisinde, 3 otomobil ve 1 kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel