Kırıkhan'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olayda 3 otomobil ve 1 kamyonet çarpıştı. Yardıma gelen ekipler, yaralıları hastanelere kaldırdı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Antakya-Kırıkhan kara yolunun Menderes Mahallesi mevkisinde, 3 otomobil ve 1 kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
