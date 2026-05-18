Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler Y.E.S. ve A.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız