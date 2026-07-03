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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.Y. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir ikamete yapılan operasyonda M.Y. gözaltına alındı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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