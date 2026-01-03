Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 811 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. B.G. adlı şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste 811 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçiren ekipler, B.G'yi gözaltına aldı.