Konteyner kentte silahlı saldırı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentte, Cemile Yıldırım'ın (40) öldüğü, eşi Hüseyin Yıldırım (45) ve kızları M.D.Y.'nin (10) ağır yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi, Kırıkhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Demir tutuklandı. Demir'in 4 yıl önce Yıldırım ailesine gıda yardımı yaparken, M.D.Y.'yi taciz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ve olay günü de davanın duruşmasının görüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin duruşmaya gelmeyen tanık zabıta Y.G.B.'ye de iş yerinde 3 el ateş ettiği ancak zabıtanın yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mavi Hilal Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, Kırıkhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Demir, 4 yıl önce Hüseyin Yıldırım'a gıda yardımı yaptığı sırada, ailenin o gün 6 yaşında olan kızları M.D.Y.'yi taciz ettiği ileri sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine Mehmet Demir hakkında dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, dün davanın duruşmasına katıldı. Mehmet Demir'in olay sırasında yanında bulunan ve tanık olarak gösterdiği zabıta memuru da duruşmaya gelmedi.

ESKİ UZMAN ÇAVUŞ

Duruşma çıkışında öfkelenen ve eski uzman çavuş olan Mehmet Demir, davalık olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı konteyner kente gitti. Demir, tabancayla önce kapıyı açan Cemile Yıldırım'a, ardından Hüseyin Yıldırım'a ve sonra da kendisini suçlayan M.D.Y.'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine konteyner kente sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçan şüpheli, Kırıkhan Belediyesi'nin ek binasına gidip duruşmaya gelmeyen zabıta Y.G.B.'ye de 3 el ateş etti. Y.G.B. yara almadı, şüpheli ise kaçtı.

ŞÜPHELİNİN KİM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İlk saldırının gerçekleştiği konteyner kente gelen sağlık ekipleri, Cemile Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan Hüseyin Yıldırım ile kızı M.D.Y., götürüldüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılar, buradan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Yıldırım'ın, yolda kendilerini Mehmet Demir'in vurduğunu söylediği belirtildi. Hastanede kalbi duran Yıldırım, uzun süren müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldü. Baba ile kızının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olayın ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine kaçtığı belirlenen şüpheli Mehmet Demir ise saklandığı adrese düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı. Demir, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı