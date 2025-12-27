Hatay'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir sebze yüklü kamyon, park halindeki tıra çarparak devrildi. Kazada sürücü ve kardeşi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, park halindeki tıra çarparak devrilen sebze yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Hasan Ç. idaresindeki 51 ACJ 636 plakalı sebze yüklü kamyon, Kırıkhan-Topboğazı yolunun Özyörük mevkisinde park halindeki 31 NDM 57 plakalı tıra çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan kardeşi Hünkar Ç, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen kamyon ve yola saçılan sebzeler nedeniyle Antakya istikametinde kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.