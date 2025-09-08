Kırıkhan'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Müstakil ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.