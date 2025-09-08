Kırıkhan'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Müstakil ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel