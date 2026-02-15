Kırıkhan ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan denetimlerde, motosiklet sürücülerine çeşitli ihlallerden toplam 468 bin lira ceza kesildi. 8 motosiklet trafikten men edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi.
Uygulamada 8 motosikleti trafikten men eden ekipler, çeşitli ihlallerden dolayı sürücülere toplamda 468 bin lira ceza kesti.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel