Kırıkhan ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi.

Uygulamada 8 motosikleti trafikten men eden ekipler, çeşitli ihlallerden dolayı sürücülere toplamda 468 bin lira ceza kesti.