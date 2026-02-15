Haberler

Kırıkhan ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan denetimlerde, motosiklet sürücülerine çeşitli ihlallerden toplam 468 bin lira ceza kesildi. 8 motosiklet trafikten men edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi.

Uygulamada 8 motosikleti trafikten men eden ekipler, çeşitli ihlallerden dolayı sürücülere toplamda 468 bin lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
