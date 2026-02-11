Haberler

Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde su dolu inşaat temelinde boğulan 5 yaşındaki Ömer ve 3 yaşındaki kardeşi İsmail Sert'in cenazeleri, Çamsarı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Çamsarı Mahallesi'nde dün evlerinin yakınındaki içi su dolan inşaat temeline düşmeleri sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer ve 3 yaşındaki kardeşi İsmail Sert'in cenazeleri, Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çocukların naaşı, defin için Çamsarı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze namazına anne Şeyda ve baba Emrah Sert ile yakınlarının yanı sıra Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kenan Özmen ve vatandaşlar da katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Altunal'ın kıldırdığı namaz sonrası kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik

5 yaşındaki oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun' çağrısı karşılık buldu

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu