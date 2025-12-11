Hatay'da hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyulmayan işletme mühürlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına aykırı hareket eden işletme kapatıldı.

Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde döner ve çeşitli tavuk ürünleri satan bir iş yerini rutin denetimler kapsamında inceledi.

Hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyulmadığı belirlenen işletmede, bozulmuş gıda ürünleri ile yoğun koku ve sağlıksız muhafaza koşulları tespit edildi.

Bozulmuş gıda ürünleri zabıta ekiplerinin gözetiminde imha edildi, iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verildi.

İşletmedeki sağlıksız koşullar ve bozulmuş gıdaların ele geçirilmesi, denetimi gerçekleştiren ekiplerce görüntülendi.