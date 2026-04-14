Haberler

Hatay'da yapımı tamamlanan 28 köy evi depremzedelere teslim edildi

Hatay'da yapımı tamamlanan 28 köy evi depremzedelere teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapımı tamamlanan 28 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Törene katılan yetkililer, depremzedelere anahtarlarını verdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanan 28 köy evi, hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İmar Sanayi Anonim Şirketi tarafından Karağamara Mahallesi'nde yaptırılan 28 köy konutunun inşası tamamlandı.

Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımıyla düzenlenen programda, hak sahiplerinin anahtarları verildi.

Evlerine kavuşan hak sahipleri, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

