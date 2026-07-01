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Hatay'da tırda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da tırda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir tırda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir tırı takibe alarak Topboğazı mevkisinde durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeği Pamuk'un da katılımıyla arama yaptıkları aracın dorsesinde, çuvallar içerisinde gümrük kaçağı 30 bin paket sigara buldu.

Sürücü M.A.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
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