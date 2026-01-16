Haberler

Kırgızistan Sağlık Bakanı: "Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov, Türkiye'nin tıbbi işbirliğine olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin sağlık alanındaki desteğinin önemine vurgu yapan Bakan, işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirtti.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov, tıbbi işbirliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek " Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır." dedi.

Sağlık Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Dosmambetov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dosmambetov, tıbbi işbirliğinin geliştirilmesine verdiği destek ve katkılarından dolayı Türk tarafına teşekkürlerini ifade ederek, Türkiye ile ikili işbirliğinin stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye, tıp alanında güvenilir bir ortaktır"

Bakan Dosmambetov, "Bakanlık adına, aktif çalışmaları ve destekleri için Türk tarafına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır. Özellikle vatandaşlarımıza sunulan ücretsiz tedavi imkanları, uzman yetiştirilmesi, deneyim alışverişi konularında işbirliğimizi daha da derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sağlıkta modernizasyon vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla sağlık sisteminde kapsamlı bir modernizasyon sürecinin yürütüldüğünü kaydeden Dosmambetov, ülkesinin gelişmiş tıbbi modellere ve yeni teknolojilere açık olduğunu ifade etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, mevcut işbirliği mekanizmalarını yoğunlaştırma ve yeni projeler geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan jet açıklama geldi
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti

Mezarlık görevlisi fark etti! Kimseye haber vermeden gömmüşler
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan jet açıklama geldi
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti

Fener'in yıldızı genç Beytullah'a unutamayacağı bir an yaşattı