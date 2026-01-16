Kırgızistan Sağlık Bakanı: "Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır"

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov, tıbbi işbirliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek " Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır." dedi.

Sağlık Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Dosmambetov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dosmambetov, tıbbi işbirliğinin geliştirilmesine verdiği destek ve katkılarından dolayı Türk tarafına teşekkürlerini ifade ederek, Türkiye ile ikili işbirliğinin stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye, tıp alanında güvenilir bir ortaktır"

Bakan Dosmambetov, "Bakanlık adına, aktif çalışmaları ve destekleri için Türk tarafına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır. Özellikle vatandaşlarımıza sunulan ücretsiz tedavi imkanları, uzman yetiştirilmesi, deneyim alışverişi konularında işbirliğimizi daha da derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sağlıkta modernizasyon vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla sağlık sisteminde kapsamlı bir modernizasyon sürecinin yürütüldüğünü kaydeden Dosmambetov, ülkesinin gelişmiş tıbbi modellere ve yeni teknolojilere açık olduğunu ifade etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, mevcut işbirliği mekanizmalarını yoğunlaştırma ve yeni projeler geliştirme konusunda mutabık kaldı.