100 kişinin can verdiği Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki çatışmalarda barışı hedefleyen protokol imzalandı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında 100 civarında kişinin can verdiği sınırdaki silahlı çatışmaların ardından iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanları arasında barışı ve askeri güçlerin geri çekilmesini hedefleyen bir protokol imzalandı.

Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde iki ülkenin sınır birlikleri çatışmıştı. Süren çatışmalarda her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

ASKERİ GÜÇLERİN ÇEKİLMESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Tacikistan'da görüşme yaptığı bildirildi. Görüşmede, 16 Eylül'de saat 16.00'da ilan edilen ateşkesin ardından askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzalandığı belirtildi.

4 KIRGIZ ASKER SERBEST BIRAKILDI

Taşiyev'in görüşmede, çatışma sırasında Tacikistan tarafından alıkonulan 4 Kırgız askerin serbest bırakılmasını sağladığını ve askerlerle birlikte Kırgızistan'ın Batken bölgesine döndüğü ifade edildi.