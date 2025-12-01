Kırgızistan Erken Parlamento Seçimlerine Başladı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Kasım 2025'te yapılacak erken parlamento seçimleri için kayıt yaptıran seçmenler sandık başına gitti. Tek meclisli yasama organına toplam 90 milletvekili seçilecek.
BİŞKEK, 1 Aralık (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir sandık merkezinde kayıt yaptıran seçmenler, 30 Kasım 2025.
Kırgızistan'da tek meclisli yasama organına 90 milletvekilinin seçileceği erken parlamento seçimleri pazar günü başladı. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel