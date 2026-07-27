Ahıska Türklerinin asırlık geleneği: Düğün Ertesi Hınkal Günü

Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri, asırlık düğün geleneklerinden biri olan "Düğün Ertesi Hınkal Günü"nü aynı heyecanla sürdürüyor.

Tarih boyunca yaşadıkları sürgünlere ve zorlu coğrafi değişimlere rağmen kültürel kimliklerini titizlikle koruyan Ahıska Türkleri, düğün gecesinin ardından düzenlenen geleneksel etkinliklerle adetlerini geleceğe taşıyor.

Bu kapsamda, düğünün hemen ertesi günü damadın ailesi ve yakınları, düğün vesilesiyle tebrike gelen misafirler ve farklı ülkelerden gelen konuklar için "Hınkal Günü" etkinliği düzenleniyor.

Bir mekanda bir araya gelen aile yakınları, gün boyu sürecek ağırlama için kollarını sıvayarak geleneksel hınkal yemeğini hazırlıyor.

Yeni gelin için heyecanlı sınav

Ahıska geleneklerine göre bu özel gün, yeni gelin için de büyük bir heyecan ve anlam taşıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan süreçte gelin, geleneksel saygı selamı olan "temenni"de bulunarak yeni ailesini ve yakınlarını selamlıyor.

Gelin, bu ritüel sayesinde hem misafirperverliğini ve mutfaktaki becerisini sergiliyor hem de yeni ailesiyle kaynaşma fırsatı buluyor.

Gelenek gereği gelin, damadın yakınlarının huzurunda hamuru incecik açıyor, içerisine özenle hazırlanan kıymalı harcı koyarak büküyor ve kaynayan kazanda pişiriyor.

Kazan başında pişmesini beklediği hınkalı tabağa koyan gelin, ilk servisi saygı nişanesi olarak kayınpederine yapıyor.

Tebrikler alınıyor, aileye kabul ediliyor

Servisin ardından gelin, gelen misafirleri yeniden "temenni" ile selamlayarak tebrikleri ve düğün hediyelerini kabul ediyor.

Sohbetlerin yapıldığı, dansların edildiği, şarkı ve şiirlerin okunduğu coşkulu etkinliğin sonunda gelin, yeni ailenin ve toplumun tam bir üyesi olarak kabul ediliyor.

"Hınkal Günü, misafirleri uğurlamak için ortaya çıkan bir adettir"

Bir düğünde, AA muhabirine geleneğin önemini anlatan akrabalardan Mıhtıbek Meraliyev, "Düğün çok güzel geçti. Bugün de misafirleri sağ salim uğurlayacağız. Eskiden kalan geleneğimiz olan Hınkal Günü, misafirleri uğurlamak için ortaya çıkan bir adettir. Bu bizim Türk milletinin bir hüneridir." dedi.

Gelinin elinden ilk hınkalı tadan damadın dedesi Badırhan Ziya, "Hınkal çok güzel oldu. Gelinimin ellerine sağlık. Gelinimiz sınavdan geçti. Allah baht versin, çocuklu olsunlar. Allah bizi beşik toyuna ulaştırsın." dedi.

Düğüne Türkiye'den katılan Sayrap Ustatahir, gelinin hünerinin ve marifetinin ölçüldüğü bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Her bölgede hınkalın yapılışı farklı oluyor. Yağlısı oluyor, yağlı olmayanı oluyor ama manası aynı. Eti bol olacak, yiyeni çok olacak." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'dan gelen Ruslan Bakirov ise atalarından kalan bu adetin önemine değinerek, "Rahmetli dedem Ahıska'nın Oşoro köyünde doğdu. Oşoralılar da hınkalı çok sever. Dedem hep derdi, 'Hınkal tabağa koyulduktan sonra buharı tavana ulaşana kadar tabaktaki hınkalı yiyip bitirmek lazım.'" diye konuştu.

Daniyar Dadayev, hınkalı yemenin lezzetli ve kolay ancak hazırlanmasının oldukça zahmetli olduğunu söyledi.

Konuklardan Ali İsmailov ise Hınkal Günü'nün özlemle beklenen bir gün olduğunu ifade etti.

Mehteber Kadiroğlu Akalın da "Hınkal Günü, bizi biz yapan bir adet." dedi.

Aile üyelerinden Zuhra Abdulayeva ise gelinin ilk servisi saygı nişanesi olarak kayınpederine yapıp duasını almasının, Ahıska kültüründeki derin saygı bağını temsil ettiğini aktardı.

Kaynak: AA