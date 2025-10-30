Haberler

Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Kırgızistan'da Bişkek'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Bişkek Devlet Üniversitesi'nde etkinlikler düzenlendi. Resim sergisi, milli marşlar ve kültürel gösterimlerle kutlamalar gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve Bişkek Devlet Üniversitesi'nde (BDÜ) bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde akademisyenler ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Cumhuriyet" adlı bir karma resim sergisi gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılına ithafen düzenlenen sergide yer alan resimlerin çoğunluğunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk betimlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda kutlama programı ile devam eden etkinlikte, ilk olarak Türkiye ve Kırgızistan'ın milli marşları okundu.

KTMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu ve hangi fedakarlıklarla kazanıldığını anlattı.

Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Şahin de "102. Yılında Cumhuriyet" başlıklı bir konferans verdi.

Üniversitenin Türk Dünyası Orkestrası konser verirken, kampüste yer alan Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşen fener alayında da Türk dünyasının bayrakları dalgalandırıldı.

Kırgız öğrencilerinden zeybek

Bişkek Devlet Üniversitesinin Kırgız öğrencileri tarafından düzenlenen kutlama programı, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Video eşliğinde Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan öğrenciler, zeybek oyunu sergiledi, İzmir Marşı'nı seslendirdi ve "Cumhuriyet" temalı şiirler okudu.

Bişkek Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mirlan Dıldayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dıldayev, konuşmasında, "Türk devleti bize kardeş ve dost ülkedir. Dinimiz, dilimiz, yazımız bir. Kardeş halklarıyız. Avrasya'da kendi devletlerini kuran halkız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadır, aynı soydan gelen Türk ve Kırgız halkları olarak ortak kültüre, gelenek ve göreneklere sahip olduklarını vurguladı.

Dulkadır, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923 yılında ilan edildiğini belirterek, "Bu programı düzenlemeniz, bizi misafir etmeniz bizi duygulandırdı. Size bu konuda çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinliğe, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) Müdürü İlyas Süt, Türkçe öğretmenleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
