Kırgızistan'da ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülke Savunma Bakanları Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı.

Kırgızistan Savunma Bakanı Ruslan Mukambetov'un başkanlık ettiği toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov, Özbekistan Savunma Bakanı Şuhrat Halmuhamedov, Tacikistan Savunma Bakanı Emomali Abdurahim Sobirzoda, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, İran Savunma Bakanı Reza Nik, ŞİÖ İcra Komitesi Direktörü Ularbek Şarşeev ve ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Ermekbayev katıldı.

"ŞİÖ, bölgesel istikrarın güvenilir garantörüdür"

Toplantının açılışında konuşan Bakan Mukambetov, ŞİÖ'nün modern dünyada bölgesel istikrarın sağlanmasında kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Mukambetov, "Askeri alanda şeffaflığın sağlanması ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, temel önceliğimizdir. Açık diyalog ve öngörülebilir adımlar sayesinde bölgemizde kalıcı barışı tesis ederek halklarımızın güvenliğini gelecek on yıllar boyunca koruyabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bakanlar, üye ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki etkileşimin artırılması, ortak tatbikatların düzenlenmesi, deneyim paylaşımı ve askeri işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi konularında mutabık kaldı.

Toplantıda, güncel uluslararası ve bölgesel güvenlik meseleleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Caparov bakanları kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ayrıca katılımcı bakanları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Caparov, kabulde yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığı süresince savunma alanındaki pratik işbirliğine özel önem verdiğini belirtti.

Kırgızistan, 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında başkent Bişkek'te düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
