Üye Girişi
Haberler

Kırgızistan'da Özbekistan'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kırgızistan'da bir evde Özbekistan'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu

BİŞKEK - Kırgızistan'ın Özbekistan sınırındaki bir köy sakininin evinde yasa dışı göç ve yük taşımacılığı için kullanılan 130 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Özbekistan sınırında yasa dışı göç ve yük taşımacılığını tespit etmeye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucu Kırgızistan'ın Calal-Abad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde bulunan Bek-Abad köyündeki bir evde iki ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Tünelin derinliği 15 metre, uzunluğu ise 130 metre. Tünelin Kırgızistan devlet sınırına kadar olan bölümü 50 metre, yüksekliği ise 1 metre 70 santimetre olarak tespit edildi. Yasa dışı göç ve yük taşımacılığı kanalını organize eden 38 yaşındaki E.A. isimli ev sahibi gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Olayla bağlantısı olan ve söz konusu tüneli kullanarak sınırdan yasa dışı geçiş yapan şahıslar ve yasa dışı şekilde geçirilen malların tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Calal-Abad, Oş ve Batken bölgeleri Özbekistan ile ortak sınırı paylaşırken, iki ülke köylerinin birbirine çok yakın olduğu sınır hatlarında zaman zaman gizli tüneller tespit ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırgızistan Özbekistan Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 20-21 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title