Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı'nı görevden aldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yaklaşık 5 aydır görevde bulunan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Cumgalbek Şabdanbekov'u görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov'un imzaladığı kararnameyle Cumgalbek Şabdanbekov'un Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Caparov'un imzaladığı bir diğer kararnameyle, kısa süre önce Başsavcılık görevinden ayrılan Maksat Asanaliyev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevine geçici olarak atandı.

Atama kararının ardından Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, yeni başkan Asanaliyev'i kurumun komuta kademesi ve personeline tanıttı.