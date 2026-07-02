Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı'nı görevden aldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı'nı görevden aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yaklaşık 5 aydır görevde bulunan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Cumgalbek Şabdanbekov'u görevden aldı. Yerine geçici olarak Maksat Asanaliyev atandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yaklaşık 5 aydır görevde bulunan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Cumgalbek Şabdanbekov'u görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov'un imzaladığı kararnameyle Cumgalbek Şabdanbekov'un Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Caparov'un imzaladığı bir diğer kararnameyle, kısa süre önce Başsavcılık görevinden ayrılan Maksat Asanaliyev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevine geçici olarak atandı.

Atama kararının ardından Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, yeni başkan Asanaliyev'i kurumun komuta kademesi ve personeline tanıttı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
''Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum'' demişti! Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı

''Üstündeki büyüyü kaldırıyorum'' dediği yıldız, ilk maçında şov yaptı
Trabzonspor'da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

Süper Lig devinde yıldız isme veda! Yeni takımına imzayı attı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Aydın'da zakkum yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı

Görüntüsüne kanıp yedi, şimdi ölümün kıyısında
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem