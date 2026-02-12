Haberler

Kırgızistan'da Meclis Başkanı değişti

Kırgızistan'da Meclis Başkanı değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu, istifa etti. Boşalan koltuğa, 44 yaşındaki Marlen Mamataliyev 77 oyla seçilerek yeni Meclis Başkanı oldu. Mamataliyev, halkın yararına çalışacağına dair güvence verdi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu, görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu.

İstifanın ardından boşalan koltuk için yapılan oylamada, tek aday gösterilen 44 yaşındaki Marlen Mamataliyev, 77 milletvekilinin desteğini alarak Kırgızistan'ın yeni Meclis Başkanı seçildi.

Intımak (Birlik) partisi lideri Mamataliyev, seçimden önce Bütçe, Ekonomi ve Maliye Komisyonu üyesi olarak görev yapıyordu.

Seçilmesinin ardından kürsüden milletvekillerine hitap eden Mamataliyev, "Tüm çabamı ve deneyimimi halkın ve devletin yararına kullanacağıma dair güvence veriyorum." dedi.

Mamataliyev, meclisin halk tarafından yakın zamanda seçildiğini hatırlatarak "İnanıyorum ki üzerimize yüklenen beklentileri karşılayacağız. Ülkemiz birlik içindedir, bölünmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski soyadı "Şakiyev"i Ocak 2025'te "Turgunbek uulu" olarak değiştiren eski başkan, 30 Kasım 2025'te yapılan erken genel seçimlerin ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Turgunbek uulu'nun istifası, ülkede tanınmış isimlerin erken cumhurbaşkanı seçimi talep eden bir mektubu kendisine sunmasının ardından geldi.

Normal takvime göre Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimlerinin Ocak 2027'de yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor! Davutoğlu parti isimlerini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı